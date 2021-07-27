Общество

Зачетные ведомости двух студентов в Великих Луках признали недействительными

Зачетные ведомости двух студентов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии признали недействительными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проведения прокурорской проверки выявили факты незаконного выставления оценок и отметок в экзаменационных (зачетных) ведомостях студентов данного образовательного учреждения без процедуры приема у них экзаменов, зачетов и реальной проверки теоретических знаний. Это послужило основанием для обращения прокурора в суд.

Великолукский городской суд рассмотрел два исковых заявления прокуратуры города к сельхозакадемии и двум студентам для признании недействительными экзаменационных (зачетных) ведомостей образовательного учреждения в части указания о сдаче зачетов, экзаменов и курсовых работ данными студентами. Исковые требования прокурора удовлетворили в полном объеме.