Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведёт ежегодную прямую линию с жителями региона 25 ноября в 18:00. Об этом глава региона сообщил в своём канале в Max.

Во время эфира губернатор ответит на вопросы о состоянии дорог, здравоохранении, образовании, социальной поддержке, работе ЖКХ и развитии муниципальных округов.

«Мне очень важно слышать вас, общаться напрямую, чтобы находить реальные решения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В этом году впервые обрабатывать обращения жителей помогает ИИ-помощник Ольга. В отличие от волонтёров, которые работают с 9:00 до 18:00, виртуальный помощник доступен круглосуточно. Нейросеть выделяет суть обращения, определяет его срочность и при необходимости задаёт уточняющие вопросы. Все сообщения поступают в единую систему, которая помогает распределять их по ведомствам и контролировать исполнение.

Вопросы губернатору можно направить по бесплатному телефону 8 (800) 222-60-32, через платформу обратной связи на «Госуслугах», чат-бот в Max, группу ГТРК «Псков» во «ВКонтакте» или по электронной почте. На почту также принимают видеообращения.

Посмотреть прямую линию можно будет на телеканале «Россия 24», послушать - на «Радио России» и «Маяке». Онлайн-трансляция пройдёт на сайте ГТРК «Псков».