Интернет отключат на три месяца: как 17 ноября превратилось в дату цифрового апокалипсиса

Завтра, 17 ноября, согласно одной из самых обсуждаемых интернет-теорий, человечество должно столкнуться с цифровым апокалипсисом. Хакеры атакуют крупнейшие банки мира, деньги на счетах исчезнут, а затем отключится весь мировой интернет. Причем не на несколько часов, а минимум на три месяца.

Авторы пугающих публикаций советуют заранее снимать наличные, запасаться продуктами и питьевой водой, покупать золото и серебро. В некоторых версиях рекомендаций список доходит до оружия и боеприпасов. В общем, готовиться предлагают не к обычному техническому сбою, а к жизни в условиях глобальной катастрофы.

Источником сенсационного прогноза называют некоего информатора из даркнета. Правда, никаких документов, технических подробностей, имен предполагаемых организаторов или хотя бы внятного объяснения того, как именно планируется отключить интернет на всей планете, никто не предъявил.

Зато с каждой новой публикацией история обрастает подробностями. В ней появляются тайное мировое правительство, влиятельные семьи Рокфеллеров и Ротшильдов, искусственный интеллект, который якобы собирается захватить управление миром, и даже некие секретные решения о цифровой изоляции человечества.

Получается почти готовый сценарий фильма-катастрофы. Только зрителям почему-то предлагают не покупать билеты, а идти в магазин за консервами.

Откуда взялся апокалипсис?

Слух о 17 ноября начал распространяться в конце октября. По данным фактчекеров, первоначальные публикации не содержали никаких проверяемых доказательств. Позже к ним добавили версию о том, что хакеры якобы уничтожат банковские данные, а отключение интернета станет способом защитить человечество от искусственного интеллекта.

Отдельную роль в распространении истории сыграли реальные события, которые оказались очень удобными для конспирологических интерпретаций.

Например, 17 ноября в США действительно запланирована общенациональная проверка системы экстренного оповещения Emergency Alert System. Ее проводят Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и Федеральная комиссия по связи (FCC).

Но никакого отношения к отключению интернета эта проверка не имеет. В 14:20 по восточному времени США радио- и телеканалы, кабельные и спутниковые вещатели передадут тестовое сообщение. Обычное вещание будет прервано примерно на минуту, после чего продолжится. Это плановая проверка, которая проводится в рамках требований законодательства. Более того, о ней официально предупредили заранее.

Впрочем, на фоне слухов даже обычное тестовое сообщение начинает выглядеть подозрительно. Особенно если заранее убедить аудиторию, что именно в этот день должна начаться глобальная катастрофа.

Еще один аргумент сторонников теории — недавние проблемы в американской авиации. 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США действительно объявило общенациональную остановку вылетов. Из-за технического сбоя в телекоммуникационной инфраструктуре возникли проблемы со связью и радиолокационными данными, которые используют авиадиспетчеры.

Сбой затронул работу системы управления воздушным движением, а авиакомпании столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов. Но американские власти объяснили произошедшее техническими проблемами при работе сетевого оборудования. FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) сообщило, что причиной стала нестабильность устаревшей инфраструктуры, а не хакерская атака или вмешательство искусственного интеллекта. Работу воздушного пространства восстановили.

Параллельно в интернете появились сообщения о том, что по всей стране вышли из строя радиолокационные системы Национальной метеорологической службы США. Однако и здесь тревожная версия оказалась преувеличением: сама служба заявила, что радары работают штатно, а информация о масштабном отказе распространялась из-за устаревших сообщений на отдельных страницах.

Иными словами, реальные технические сбои действительно происходили. Но доказательств того, что они связаны между собой, являются частью единого плана или имеют отношение к предполагаемому отключению интернета 17 ноября, нет.

Даже в Казахстане, где слухи о цифровом апокалипсисе вызвали заметное беспокойство, Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что не выпускало никаких предупреждений о предстоящей кибератаке и не призывало граждан срочно закупать продукты и воду. Ведомство отдельно пояснило, что рекомендации иметь дома запас необходимых вещей на 72 часа — обычная практика подготовки к чрезвычайным ситуациям, а не сигнал о приближающейся катастрофе.

Можно ли вообще выключить весь интернет?

Самое слабое место теории — ее техническая сторона. Интернет не представляет собой один огромный компьютер, который находится в каком-то секретном центре управления. Это сеть из десятков тысяч независимых сетей, которыми управляют провайдеры, компании, университеты, государственные организации и другие участники. Они соединяются друг с другом и самостоятельно определяют маршруты передачи данных.

У интернета нет единой кнопки выключения, одного главного сервера или единого владельца, который мог бы одним решением отключить всю планету. Если одна часть инфраструктуры перестает работать, трафик во многих случаях может пойти по другим маршрутам. Именно распределенная архитектура делает глобальную сеть устойчивее к отдельным сбоям.

Это не означает, что интернет невозможно отключить или серьезно нарушить его работу. Наоборот, локальные и региональные отключения вполне реальны. Государства могут ограничивать доступ к сети на своей территории (нам ли не знать), провайдеры могут сталкиваться с техническими авариями, а кибератаки способны выводить из строя отдельные сервисы, дата-центры (это мы тоже уже видели) и сетевое оборудование. Но между отключением части инфраструктуры и исчезновением мирового интернета на три месяца — огромная разница.

То же самое касается банковских счетов. Финансовая информация не хранится в виде одного файла на одном компьютере, который достаточно взломать, чтобы обнулить деньги всех клиентов. Банковские системы используют распределенную инфраструктуру, резервирование и копирование данных. Даже серьезный сбой отдельного центра обработки данных не означает автоматического уничтожения сведений о счетах.

Это не значит, что банковские системы неуязвимы. Кибератаки и технические аварии могут нарушить работу приложений, платежей, банкоматов и переводов. Человек может временно не иметь возможности воспользоваться собственными деньгами. Но это совершенно не то же самое, что исчезновение денег со счетов.

А что, если интернет все-таки пропадет?

Несмотря на фантастичность сценария с глобальным отключением на 90 дней, сама идея масштабного цифрового сбоя не выглядит такой уж невероятной. Представим, что по какой-то причине интернет действительно перестал работать в крупном регионе или сразу в нескольких странах. Что произойдет?

Первое, что почувствуют обычные люди, — исчезновение привычных способов связи. Мессенджеры, социальные сети, электронная почта, видеозвонки и многие другие сервисы станут недоступны. Для тех, кто работает удаленно, это может означать фактическую остановку рабочего процесса.

Следом возникнут проблемы с платежами. Банковские приложения, переводы, онлайн-оплата и часть терминалов зависят от сетевой инфраструктуры. Если нарушится связь между банками, платежными системами и торговыми точками, привычная оплата покупок может стать затруднительной. Наличные в такой ситуации действительно окажутся полезнее, но не потому, что деньги на счетах исчезнут.

Сложности возникнут и у бизнеса. Интернет давно перестал быть просто способом посмотреть новости или отправить сообщение. Через него работают логистика, бронирование билетов и гостиниц, торговля, бухгалтерские системы, государственные сервисы, доставка и управление многими производственными процессами.

Даже если у конкретного предприятия есть собственные серверы и локальная сеть, нарушение внешней связи может серьезно ограничить его работу. А если сбой затронет не только интернет, но и электричество или мобильную связь, последствия окажутся значительно серьезнее.

Могут возникнуть перебои с поставками товаров, проблемы с координацией транспорта, задержки в работе медицинских учреждений и затруднения при получении государственных услуг. При этом масштаб последствий будет зависеть от того, какие именно системы пострадают, насколько долго продлится сбой и есть ли у организаций резервные способы связи и работы.

То есть настоящий цифровой кризис — это не обязательно пустые банковские счета и мародеры на улицах. Иногда достаточно нескольких дней, в течение которых перестают работать привычные сервисы, чтобы выяснилось, насколько сильно повседневная жизнь зависит от цифровой инфраструктуры.

Мы уже живем в цифровой зависимости

Возможно, именно поэтому история про 17 ноября так быстро разлетелась по интернету. Она попала в довольно чувствительную точку: современный человек привык воспринимать цифровые сервисы как нечто само собой разумеющееся.

Мы редко задумываемся, что происходит за экраном смартфона, когда оплачиваем покупку, вызываем такси, заказываем продукты, покупаем билет или переводим деньги. Нам кажется, что все это существует отдельно друг от друга и будет работать всегда.

Но за привычными действиями стоят огромные системы связи, серверы, дата-центры, электросети и программное обеспечение. И сбой в одном важном звене иногда способен вызвать цепную реакцию.

При этом цифровая зависимость — не только мировая проблема. В России разговоры о возможных отключениях интернета давно перестали быть исключительно конспирологической темой. Пользователи сталкиваются с ограничениями мобильной связи, перебоями в работе отдельных сервисов и необходимостью искать альтернативные способы доступа к информации.

Поэтому рассуждения о цифровом апокалипсисе воспринимаются не совсем как фантастика. Люди уже знают, что интернет может внезапно перестать работать, банковское приложение может оказаться недоступным, а привычный сервис — исчезнуть из доступа. Остается только добавить к этому несколько громких имен, тайное правительство и дату в календаре.

К слову, сторонники теории успели привлечь к ней и Стивена Кинга. После остановки американских авиарейсов писатель пошутил в социальной сети X, что настоящая причина произошедшего — прибытие инопланетян, которых власти не хотят афишировать, чтобы не вызывать панику. Разумеется, это была шутка, но в конспирологических подборках даже такие публикации могут становиться очередным «доказательством».

В итоге мы имеем довольно необычную картину: реальная проверка системы оповещения превращается в тайный план отключения интернета, технический сбой авиадиспетчерской инфраструктуры — в доказательство глобальной кибератаки, а шутка писателя — в подтверждение прибытия инопланетян.

Запасаться консервами или просто выключить телефон?

Самое разумное, что можно сделать накануне 17 ноября, — не поддаваться панике и не пересылать непроверенные сообщения. Никаких достоверных подтверждений глобальной кибератаки, обнуления банковских счетов или отключения интернета на три месяца нет.

При этом иметь дома небольшой запас воды, продуктов, необходимых лекарств, фонарик и немного наличных — вполне разумная привычка на случай обычных чрезвычайных ситуаций. Не потому, что завтра должен наступить конец света, а потому, что перебои с электричеством, связью или поставками могут случиться и без участия тайного мирового правительства.

Возможно, главный урок этой истории вообще не связан с конкретной датой. Мы настолько привыкли к тому, что интернет всегда под рукой, что даже слух о его исчезновении на несколько месяцев вызывает массовую тревогу. И это хороший повод задуматься не о том, кто собирается выключить мировую сеть, а о том, насколько мы готовы к ситуации, когда привычные цифровые инструменты действительно перестанут работать.

А завтра в США вероятно просто проверят систему экстренного оповещения. Если после этого интернет продолжит работать, банковские счета останутся на месте, а инопланетяне так и не объявятся, можно будет считать, что очередной конец света перенесли на неопределенный срок.

Ксения Журавкова