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Общество

Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в августе

27.07.2021 11:03|ПсковКомментариев: 0

Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«В августе погода в Псковской области будет определяться чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов, - говорится в сообщении. - Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 70-120% от нормы. Преобладающие дневные температуры в первых двух декадах составят +21…+26°C, с прогревом в отдельные дни до +27…+29°C».

В течение месяца существует вероятность гроз с порывами ветра 15-18 м/с.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах нормы для летнего периода. При сильных грозовых дождях возможны случаи подтопления населенных пунктов и территорий дождевыми водами.

Теги: #прогноз погоды #Псковская область #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
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