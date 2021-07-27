Общество

Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в августе

Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«В августе погода в Псковской области будет определяться чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов, - говорится в сообщении. - Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 70-120% от нормы. Преобладающие дневные температуры в первых двух декадах составят +21…+26°C, с прогревом в отдельные дни до +27…+29°C».

В течение месяца существует вероятность гроз с порывами ветра 15-18 м/с.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах нормы для летнего периода. При сильных грозовых дождях возможны случаи подтопления населенных пунктов и территорий дождевыми водами.