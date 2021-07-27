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Общество

В Великих Луках взяли пробы воды из ручья со зловонным запахом

27.07.2021 14:44|ПсковКомментариев: 0

Вода в ручье Ситовка в Великих Луках изменила цвет и приобрела неестественный запах. О жалобах по этому поводу корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области», член Общественного совета при комитете по природным ресурсам и экологии региона Алексей Иванов.

Фото: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, ручей Ситовка находится на территории города Великие Луки. Он протекает под железнодорожными путями, идет через город, минуя Ледовый дворец и торговый центр «Апельсин», а также широкая часть ручья протекает по улице Вокзальной в микрорайоне «Дружба».

«В июле в группе "Подслушано Великие Луки" появилась информация о том, что люди заметили, как у ручья на улице Вокзальной появился зловонный запах, а цвет изменился до черного или темно-коричневого. Кроме того, там, вроде как, видели мертвых уток — одну или две тушки, но мы этого не видели, подтвердить не можем», - рассказал Алексей Иванов.

Автор жалобы в социальных сетях предположил, что в ручей «что-то сливают».

«Да, была речушка, а теперь грязная канава, вид у нее печальный. Хорошо, хоть берега обкосили, почище стало, а вот камыш бы выкосили, тогда вода была бы чище наверняка! Кому хочется помочь в этом деле - сделайте, ведь выкосили же берега. Помогите речушке, ведь еще уточки плавают, детишки любуются! А кто сбрасывает отходы, нужно вычислить и заставить почистить все или дать штраф, чтобы почистить этот камыш и дно! Жалко смотреть на все это, а наш район Дружбы новый, много чего можно сделать, нужно просто прислушиваться к людям, которые здесь живут!» - написала в комментариях местная жительница.

На информацию отреагировали в городской администрации. Там заверили, что в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области направили письмо с просьбой произвести обследование ручья Ситовка для выявления причин его загрязнения в районе улицы Вокзальной. «Дополнительно сообщаем, бюджетом 2021 года не предусмотрены работы по очистке ручья Ситовка. При формировании бюджета на 2022 год данный вопрос будет рассмотрен», - добавили в администрации.

Председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» рассказал, что по факту загрязнения ручья провели проверку, материалы которой направили в региональный комитет по природным ресурсам и экологии, а также в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В региональном профильном комитете корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что специалисты брали пробы воды, однако, на сегодняшний день результатов экспертизы пока нет.

«По предварительным данным, ручей Ситовка сам по себе загажен, жители в него бросают мусор», - предположили в комитете.

Редакция Псковской Ленты Новостей также запросила информацию по сложившейся ситуации в управлении Росприроднадзора. «Это объект регионального надзора, поэтому первоочередные мероприятия будет проводить профильный комитет Псковской области. Если будет установлен источник (загрязнения - ред.), ответственное лицо, если станет известно, что это федеральный надзор, тогда это дело передадут нам, пока у нас оснований нет», - пояснили в ведомстве.

Теги: #великие луки #комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области #водоемы
Источник: Псковская Лента Новостей
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