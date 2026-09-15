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Нарколог назвал основные признаки алкоголизма

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Человек, который не в состоянии контролировать объем употребляемого спиртного, не обращает внимания на качество алкоголя и отрицает свою зависимость от выпивки, страдает алкоголизмом, рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

Как подчеркнул врач, алкоголик всегда отрицает, что страдает зависимостью и заявляет, что в любой момент может отказаться от спиртного. При этом, по словам нарколога, человек не осознает, что его организм перестал воспринимать алкоголь как яд и для функционирования ему нужны новые дозы.

«Среди признаков алкоголизма — утрата контроля за количеством употребляемого алкоголя. Затем появляются провалы в памяти и растет толерантность к спиртному - требуется все большая доза для достижения эффекта опьянения», — сказал Сергеев.

Затем, по его словам, формируется абстинентный синдром.

«Организм адаптируются к большим дозам алкоголя, при отсутствии спиртного не может перестроиться и испытывает сильный стресс, чтобы преодолеть это тяжелое и в психическом, и в физическом смысле состояние снова нужно употреблять спиртное», — объяснил нарколог.

Он отметил, что без помощи специалиста снять абстинентный синдром без последствий для здоровья очень сложно. По словам нарколога, регулярное употребление спиртного имеет негативные последствия для здоровья, есть риск развития циррозов, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, пишет РИА Новости.

«Пьющий человек перед реальной угрозой болезни способен испугаться и остановиться, алкоголик — нет. Больному алкоголизмом нужна врачебная помощь», — добавил врач.
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