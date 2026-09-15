Нарколог назвал основные признаки алкоголизма

Человек, который не в состоянии контролировать объем употребляемого спиртного, не обращает внимания на качество алкоголя и отрицает свою зависимость от выпивки, страдает алкоголизмом, рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
Как подчеркнул врач, алкоголик всегда отрицает, что страдает зависимостью и заявляет, что в любой момент может отказаться от спиртного. При этом, по словам нарколога, человек не осознает, что его организм перестал воспринимать алкоголь как яд и для функционирования ему нужны новые дозы.
Затем, по его словам, формируется абстинентный синдром.
Он отметил, что без помощи специалиста снять абстинентный синдром без последствий для здоровья очень сложно. По словам нарколога, регулярное употребление спиртного имеет негативные последствия для здоровья, есть риск развития циррозов, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, пишет РИА Новости.