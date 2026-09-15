Можно ли использовать ИИ для рабочих задач и кто отвечает за его ошибки, ответил юрист

Трудовой кодекс РФ не запрещает сотрудникам использовать нейросети для выполнения рабочих задач, однако работодатель вправе установить ограничения на их применение. Юрист hh.ru Александр Кузнецов рассказал, в каких случаях использование ИИ допустимо, за что сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и кто отвечает за ошибки, допущенные нейросетью.
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По словам эксперта трудового права Александра Кузнецова, само по себе использование ChatGPT, DeepSeek и других нейросетей не является нарушением трудового законодательства. Однако запрет на применение ИИ может быть установлен в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании — как полностью, так и для отдельных задач.
Не стоит забывать и о том, что нейросети могут ошибаться в своих ответах, отмечает юрист hh.ru. Сотрудник несет ответственность за результат своей работы, в том числе если использовал при ее выполнении нейросеть. Поэтому перед передачей данных работодателю или клиенту стоит тщательно проверять сгенерированный контент, расчеты или выводы.
Одновременно обязанности возникают и у работодателя, если именно он принимает решение внедрить нейросети в рабочие процессы. Компания вправе установить обязательное использование определенного ИИ-инструмента, но должна закрепить порядок его применения в локальных нормативных актах и обеспечить сотрудникам техническую возможность работать с ним.
Закон не устанавливает обязательного обучения сотрудников работе с ИИ при его внедрении. Однако, по мнению юриста, отсутствие обучения может осложнить работодателю привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности за ошибки, связанные с использованием нейросети.
Таким образом, использование ИИ на работе само по себе не является ни нарушением, ни безусловным правом сотрудника. Законность зависит от установленных работодателем правил, характера используемой информации и того, как именно сотрудник применяет нейросеть при выполнении своих обязанностей.