Можно ли использовать ИИ для рабочих задач и кто отвечает за его ошибки, ответил юрист

Трудовой кодекс РФ не запрещает сотрудникам использовать нейросети для выполнения рабочих задач, однако работодатель вправе установить ограничения на их применение. Юрист hh.ru Александр Кузнецов рассказал, в каких случаях использование ИИ допустимо, за что сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и кто отвечает за ошибки, допущенные нейросетью.

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По словам эксперта трудового права Александра Кузнецова, само по себе использование ChatGPT, DeepSeek и других нейросетей не является нарушением трудового законодательства. Однако запрет на применение ИИ может быть установлен в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании — как полностью, так и для отдельных задач.

«Если прямого запрета на работу с публичными ИИ-сервисами нет, то сотрудник вправе использовать нейросети для выполнения своих задач, но он должен учитывать, какие данные он туда загружает. Передача в открытый чат-бот коммерческой информации, персональных данных или иных конфиденциальных данных может привести к утрате работодателем контроля и стать основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Поэтому отсутствие прямого запрета на ИИ не означает, что сотрудник может передавать нейросети любую информацию, которой располагает в рамках работы. Практика увольнений за некорректное использование искусственного интеллекта в России пока только формируется», — поясняет Александр Кузнецов.

Не стоит забывать и о том, что нейросети могут ошибаться в своих ответах, отмечает юрист hh.ru. Сотрудник несет ответственность за результат своей работы, в том числе если использовал при ее выполнении нейросеть. Поэтому перед передачей данных работодателю или клиенту стоит тщательно проверять сгенерированный контент, расчеты или выводы.

Одновременно обязанности возникают и у работодателя, если именно он принимает решение внедрить нейросети в рабочие процессы. Компания вправе установить обязательное использование определенного ИИ-инструмента, но должна закрепить порядок его применения в локальных нормативных актах и обеспечить сотрудникам техническую возможность работать с ним.

«Если работодатель внедряет конкретный ИИ-инструмент, то он обязан предоставить сотрудникам технические средства, доступы и оплату подписки. Работник не обязан оплачивать подписки из собственного кармана. Но в случае, если это происходит с согласия работодателя, то компания должна возмещать эти расходы», — добавляет Александр Кузнецов.

Закон не устанавливает обязательного обучения сотрудников работе с ИИ при его внедрении. Однако, по мнению юриста, отсутствие обучения может осложнить работодателю привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности за ошибки, связанные с использованием нейросети.

«Компании, которые внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы, целесообразно заранее определить, какие инструменты и для каких задач разрешено использовать, какие данные запрещено передавать в нейросети, кто отвечает за проверку результатов и в каких случаях использование ИИ является обязательным. Соответствующие правила можно закрепить, например, в правилах внутреннего трудового распорядка, отдельном локальном акте или в должностной инструкции. При этом чем подробнее работодатель определит порядок работы с нейросетью, тем понятнее будут зоны ответственности сотрудника и компании», — отмечает Александр Кузнецов.

Таким образом, использование ИИ на работе само по себе не является ни нарушением, ни безусловным правом сотрудника. Законность зависит от установленных работодателем правил, характера используемой информации и того, как именно сотрудник применяет нейросеть при выполнении своих обязанностей.