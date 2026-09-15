Росгвардейцы изъяли 24 единицы гражданского оружия в Псковской области за неделю

Сотрудники Росгвардии изъяли 24 единицы гражданского оружия и 11 боеприпасов у населения Псковской области в период с 7 по 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

За указанный период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону провели более 49 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В ходе мероприятий они выявили пять административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости своевременной перерегистрации. Граждане должны обратиться с документами в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения на хранение и ношение оружия.

Владельцы оружия могут подать соответствующее заявление по линии лицензионно-разрешительной работы через портал государственных услуг.