Общество

Следственное управление наградило ветеранов спецназа, прошедших водный маршрут до места Ледового побоища

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил ветерану спецназа «Тайфун» Николаю Евтуху и его сослуживцам почетные грамоты за успешное прохождение на морских каяках водного маршрута от Псковского кремля до места Ледового побоища на Чудском озере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Николай Евтух, как и весь петербургский спецназ «Тайфун», известен весомым вкладом в один из ключевых эпизодов второй чеченской кампании – освобождение села Комсомольское от незаконных вооруженных формирований. Кавалер ордена Мужества, потерявший в том бою возможность ходить, в настоящее время преподает в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России.

Водный маршрут, в котором приняли участие псковские следователи и ветераны спецназа, был приурочен к 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского и прошел в год 10-летия СК России. В течение трех дней участники на веслах преодолели более чем 130-километровый маршрут по реке Великая, Псковскому, Теплому и Чудскому озерам до места Ледового побоища. А начало похода неслучайно было запланировано на рассвете 22 июня, ставшего для России Днем памяти и скорби.

Вручение награды Николаю Евтуху и его сослуживцам состоялось возле величественного монумента Александру Невскому, на горе Соколиха под Псковом.

Это уже не первый опыт участия следственного управления СК РФ по Псковской области в совместных мероприятиях с Николаем Евтухом и его сослуживцами из Союза ветеранов спецназа «Тайфун». Годом ранее псковские следователи приняли участие в велопробеге, организованном ветеранами спецназа из Санкт-Петербурга на Псковщину с остановками у мест боевой славы. Еще годом ранее Николай Евтух и сотрудник следственного управления в составе разных команд покорили самую высокую вершину России и Европы - Эльбрус, где водрузили флаг Следственного комитета России.