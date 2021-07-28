Общество

Операция «Мак» продолжается в Псковской области

Операцию «Мак-2021» продолжают сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие направлено на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

«Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать "урожай". Практически все сорта мака содержат наркотические вещества! Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам! Наркомания – острейшая проблема всего общества!» - обратились к жителям региона в ведомстве.

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, по статье 231 УК РФ виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет.

За непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, российское законодательство предусматривает административную ответственность по статье 10.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей.

Кроме того, за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры по статье 10.5 КоАП РФ можно получить административный штраф в размере от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений псковичи могут сообщить по «телефону доверия» (8112) 59-22-33 или по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49.