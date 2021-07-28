Общество

В Дновском районе возобновляет работу приемное отделение больницы

Приемное отделение возобновляет работу в круглосуточном режиме в Дновском филиале Порховской межрайонной больницы. Такую информацию спикеру Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову озвучила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Перспективы работы отделения и промежуточные итоги встреч, проходивших ранее с участием депутатов, врачей и общественности, председатель парламента обсудил во время рабочей поездки в Дновский район с главой муниципалитета Михаилом Шауркиным.

«Люди ждут, когда откроется приёмное отделение – очень ждут! – рассказал о реакции жителей района Михаил Шауркин. – Все очень хорошо восприняли новость о возможной перспективе открытия отделения. Это очень большая помощь! Нам ведь обратиться некуда. Если ночью что-то случилось, можно только скорую вызвать. А если обе машины разъехались? Открытие приёмного отделения не только позволит людям получать квалифицированную помощь в кратчайшие сроки, но и разгрузит скорую помощь».

По предварительной информации, прием пациентов в круглосуточном режиме будет организован с 1 августа силами медицинского персонала дновского филиала.

«Будем надеяться, и другие проблемы, которые жители обозначили на наших встречах, постепенно найдут решение», - отметил Александр Котов и пообещал в ближайшее время лично заглянуть в приёмное отделение и узнать, как жители получают медпомощь.

Спикер поинтересовался, как в районе проходит прививочная кампания. Глава муниципалитета сообщил, что вакцина поступает партиями. Три последние поставки «Спутник V» были в объёме ста доз, пятидесяти и трехсот.

«А у меня очередь еще в конце той недели была 700 человек. Это без Госуслуг – те, кто записался непосредственно в поликлинике», - поделился Михаил Шауркин.

Напомним, встречи дновской общественности с руководством комитета по здравоохранению, службы скорой помощи, Порховской межрайонной больницы прошли в июне и июле по инициативе депутата Госдумы Александра Козловского и спикера областного парламента Александра Котова. Основная часть обозначенных проблем касалась организации врачебных приёмов в больнице, филиале и ФАПах, диспансеризации, недостатка медицинских кадров.