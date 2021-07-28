Общество

Только 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях - опрос

Только 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях: из них половина подтвердили, что согласны на всю сумму в такой форме, а вторая половина ― не больше 50%. При этом 41% граждан категорически не хочет принимать выплаты от работодателя в новой форме валюты (оставшиеся 48% затруднились ответить). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

В начале июля в ЦБ представили перечень из 12 банков, которые вошли в пилотную группу для тестирования цифрового рубля. Запуск эксперимента запланирован на начало 2022 года. В числе первопроходцев ― «Сбер», ВТБ, Ак Барс Банк, «Альфа», банк «Дом.рф», Газпромбанк, «Тинькофф», ПСБ, Росбанк, СКБ-банк, банк «Союз» и ТКБ банк. МКБ и крымский РНКБ направили в ЦБ запрос о возможности присоединиться к пилотной группе по цифровому рублю.

Планируется, что новый продукт протестируют по технологии friends & family: с привлечением ограниченного круга клиентов, сообщили в ВТБ. Банк «Дом.рф» планирует на добровольной основе набрать целевую группу лояльных и заинтересованных в проверке новой формы валюты клиентов, сообщил «Известиям» директор подразделения «Диджитал» Олег Комлик.

ЦБ начал обсуждать с рынком возможность внедрения цифрового рубля осенью 2020 года. Предполагается, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах.