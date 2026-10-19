«Самое красивое время года»: большинство респондентов ПЛН не испытывает осенней хандры

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (31,7%) считает, что осень — самое красивое время года, поэтому они не испытывают никакой хандры. Такой вариант ответа псковичи выбрали, отвечая на вопрос о том, как справляются со стрессом после ухода лета. В опросе приняли участие 196 человек.

Такое же количество (31,7%) проголосовавших заявили, что никак не борются ни с осенней хандрой, ни со стрессом.

8,7% участвовавших в опросе много работают, поэтому времени на хандру попросту не остается. Столько же (8,7%) респондентов испытывают стресс круглый год, а не только осенью, и стараются решить причины его возникновения.

«Дедовскими методами», а именно прибегая к помощи травяных настоек, посещения бани или алкоголя, с хандрой справляются 7,8% проголосовавших. А 4,6% респондентов занимаются спортом или проводят время на свежем воздухе.

2,6% псковичей предпочитают смотреть фильмы и сериалы и читать художественную литературу, чтобы не поддаваться хандре.

Еще 2,1% принявших участие в голосовании посвящают себя семье и детям. Столько же опрошенных предпочитают работать с психотерапевтом и принимать успокоительные.

Таким образом, большинство респондентов Псковской Ленты Новостей либо вообще не испытают стресс во время «золотой поры» года, либо никак не борются с возникающим стрессом. Некоторые погружаются в работу, а часть проголосовавших предпочитает справляться, как «наставляли деды». Абсолютное меньшинство предпочитает времяпрепровождение с семьей или посещение специалистов.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Как изменились ваши траты за последний год?