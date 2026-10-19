Татьяна Фомченкова назвала причины, по которым молодые педагоги уходят из школы

Проблема нехватки кадров в образовании многогранна. Работа в школе предполагает большую степень ответственности, самоотречения, иногда даже от семьи, а также огромных психологических сил. Именно это «обламывает крылья» молодым педагогам, отбивая желание работать в такой сфере. Такое мнение высказала директор гимназии имени Софьи Ковалевской в городе Великие Луки, депутат Законодательного Собрания Псковской области Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6).

«Вопросы очень многогранные, проблемные. Только ленивый не рассуждал на эту тему. За столько лет этот вопрос уже оскомину набил, потому что обычно за разговорами у нас остаются только разговоры. Это очень сложный процесс, потому что работа в школе предполагает очень большую степень ответственности, самоотречения, иногда даже от семейных и личных каких-то историй. Это трудозатратная работа. Бывает, мы читаем недовольные отклики, что учитель виноват. Эта работа требует не только времени, но и огромных психологических сил», — отметила парламентарий.

Татьяна Фомченкова рассказала, что начинала работать в 90-е годы, когда «школа шла по правильным рельсам», где статус учителя, пусть и не закрепленный законодательно, был негласно закреплен в обществе. Однако сейчас, по ее словам, молодежь больше всего ломается именно на этом.

«Родители, ученики — это связка достаточно потребительского отношения к образованию в современном мире. Это "подламывает крылышки" нашим еще подчас не оперившимся молодым педагогам. Многие до меня и после меня скажут, как бы это ни звучало крамольно, что дело вообще не в зарплате. Дело именно в психологическом дискомфорте учителя в современном обществе», — подчеркнула директор школы.

Отвечая на вопрос о том, как переломить подобную ситуацию психологического дискомфорта и создать психологический комфорт, она сделала акцент на опыте и стремлении преодолевать различные жизненные вызовы.

«Я же не только директор, не только депутат, я учитель, я с удовольствием выхожу на каждый урок. Для этого нужны опыт, большое стремление и желание преодолеть все эти неурядицы. Этот опыт я приобрела в другой школе, советской, поэтому мне легче. Молодежи, конечно, сложно. Лично я бы сказала: остаются самые смелые», — резюмировала Татьяна Фомченкова.