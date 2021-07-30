Общество

Почта России в Псковской области приняла на работу почти 200 молодых сотрудников

Почти 200 новых сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет приняты на работу в Почту России в Пскове и области за года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ФПС, молодых людей привлекает стабильная заработная плата, профессиональное обучение, гибкий график, а также опыт и перспективы карьерного роста в крупной компании.

За год из 175 трудоустроенных на работу молодых специалистов часть заняли должности начальников почтовых отделений, более 20 трудятся в качестве почтальонов, 17 работают водителями. Остальные выбрали должности операторов, а также нашли себе применение в административных подразделениях компании.

«Работа в Почте России — это хороший старт для начала трудовой деятельности молодого специалиста. У нас они получат широкий спектр знаний и профессиональных навыков, а также важный опыт для строительства карьеры в крупной компании. Действующая система обучения поможет им быстро и комфортно адаптироваться к новым условиям, к тому же у нас активно применяется опыт наставничества. Все вновь принятые работники закрепляются за квалифицированными руководителями или специалистами, которые введут в курс дела и познакомят с секретами профессионального мастерства», — отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

На работу в почтовое отделение также могут прийти студенты, которым нужна подработка на лето или место для прохождения практики. Выпускники и студенты заочных отделений имеют возможность устроиться как на должности операторов по работе с клиентами, в обязанности которых входит обслуживание в отделениях Почты России, так и почтальонов, доставляющих посылки, письменную корреспонденцию и товары первой необходимости до двери клиента, а также принимающих платежи и оказывающих услуги с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов. Студентов, как правило, привлекает стабильная заработная плата, работа рядом с домом и гибкий график.

Для оформления на работу необходимо представить паспорт, СНИЛС, приписное удостоверение или военный билет, трудовую книжку (в случае, если трудовая деятельность начинается впервые, заводить трудовую книжку не требуется — вся трудовая деятельность будет вестись в электронном виде посредством обмена данных с ПФР РФ).

Задать вопросы об имеющихся вакансиях, ознакомиться с корпоративными программами развития персонала и социальными гарантиями сотрудников Почты России жители Псковской области могут по телефонам: