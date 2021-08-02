Общество

Пассажирам «Ласточки» из Петербурга в Псков вручат сладкие подарки

По случаю юбилейной даты на всех рейсах поездов «Ласточка» отправлением 4 августа из Санкт-Петербурга и Пскова пассажиров поздравят сладкими подарками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков – Санкт-Петербург перевезли более 1,7 млн пассажиров с начала курсирования – с 4 августа 2018 года.

В январе-июле текущего года «Ласточки» перевезли свыше 374 тысяч пассажиров, что превышает аналогичный показатель за прошлый год на 32,6%.

Организация скоростного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом позволила повысить качество пассажирских перевозок на этом маршруте за счет сокращения времени поездки (сейчас пассажиры находятся в пути 3 часа 30 минут), новых услуг и сервисов.

Сегодня «Ласточки» совершают по 3 рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние, дневные и вечерние часы из Санкт-Петербурга и Пскова. В августе – в период наибольшего спроса на перевозки между Санкт-Петербургом и Псковом – ОАО «РЖД» назначило дополнительную пару ночных электропоездов «Ласточка» на этом маршруте.

В перевозках на маршруте задействованы электропоезда серии ЭС2ГП (комплектация «Премиум»), созданные специально для комфортабельных поездок по межрегиональным маршрутам. Пассажирам предложено 3 класса обслуживания – бизнес, эконом и базовый туристический. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники инвалидных колясок, имеются места с креплением для их размещения в вагонах и кнопкой вызова проводника, работают специально оборудованные туалетные комнаты.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».