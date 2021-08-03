Общество

У жителей Псковской области за неделю изъяли 6 единиц оружия

В Псковской области провели 86 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан в период с 26 июля по 1 августа, выявили 25 административных правонарушений, изъяли 6 единиц гражданского оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.