Общество

Олег Грицаев: День ВДВ становится национальным праздником

День воздушно-десантных войск начинает приобретать в России окраску национального праздника, а не просто дня определенного рода войск, заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ветеран Вооруженных сил РФ, бывший заместитель командира 76-й дивизии Олег Грицаев.

«Для меня День ВДВ невозможен без тельняшки и голубого берета. Традиционно в этот день мы стояли на контроле военно-спортивных праздников, поэтому я хожу на них до сих пор, и с каждым годом они становятся все интереснее», - рассказал Олег Грицаев.

Он отметил, что такое, особое отношение к солдатам воздушно-десантных войск справедливо. «В России нет более преданных подразделений, чем ВДВ. Они готовы выполнять задачи в тылу противника, где шансов на выживание меньше всего. Мужество и отвага бойцов также влияют на население, притягивают его», - считает бывший заместитель командира 76-й дивизии.

К празднику - Дню ВДВ - Олег Грицаев относится как к семейному. «Это лично мое мнение: человек, который служил и выполнял боевые задачи, не полезет в фонтан. Он будет уважать себя и не станет заниматься таким. Мы в этот день собираемся семьями, чтобы вспомнить своих товарищей», - подчеркнул ветеран Вооруженных сил.