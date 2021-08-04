Попечительский совет военно-исторического общества в Псковской области возглавил губернатор

Попечительский совет Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщил президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель регионального отделения РВИО Александр Серавин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа.
«Надеюсь, это нам даст очень большой плюс», - добавил Александр Серавин.
Напомним, Александр Серавин возглавил региональное отделение Российского военно-исторического общества 23 июня, сменив на этом посту Александра Голышева, гендиректора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.