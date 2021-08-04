Попечительский совет военно-исторического общества в Псковской области возглавил губернатор

Попечительский совет Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщил президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель регионального отделения РВИО Александр Серавин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа.

«Попечительский совет военно-исторического общества возглавил губернатор Псковской области Ведерников Михаил Юрьевич, - отметил он. - И я уверен, что это очень поможет в развитии и популяризации воинской доблести в рамках не только Псковской области, но и России как таковой. Тем более, что не во всех регионах, к сожалению, губернаторы возглавляют попечительские советы».