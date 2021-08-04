Общество

Вечер памяти отца Павла Адельгейма пройдет в Пскове 5 августа

Вечер памяти священника русской православной церкви отца Павла Адельгейма состоится Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 5 августа, в день восьмой годовщины гибели священника РПЦ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Во встрече примут участие писатель, поэт, публицист, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков, протоиерей, кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии Константин Костромин, протоиерей, настоятель Сергиевского храма в Сергиевом посаде Виктор Григоренко, настоятель храма святителя Луки в Норильске Павел Бочков, друзья, духовные чада, родные и близкие отца Павла.

Вести вечер будет автор книги «Отец Павел и его Вера», кандидат психологических наук, руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра интегрально-синергетической психологии и психотерапии Анатолий Осницкий.

Организаторы памятного вечера обращают внимание, что в этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, во встрече смогут принять участие не более 30 человек. Но будет организована его запись, которую затем смогут увидеть все желающие.

Добавим, что 5 августа в 9:00 в храме святых Жен-Мироносиц в Пскове пройдет божественная литургия, после нее состоится панихида на могиле отца Павла Адельгейма.

Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.