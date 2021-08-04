Общество

Псковские пожарные провели мастер-класс для детей

Сотрудники МЧС провели мастер-класс в рамках международной молодёжной вахты памяти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«В Усвятском районе на берегу озера Кляже развернулся лагерь международной молодежной вахты памяти «Невельский фронт. Усвятский рубеж — 2021», - рассказали спасатели. - Молодежная Вахта Памяти проходит уже в 14 раз и собрала порядка 200 участников, в число которых входит 70 детей — участники ряда поисковых движений. Целью проведения данного мероприятия является увековечивание памяти защитников Отечества и жертв войн, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, воспитание у детей и молодёжи гражданственности и патриотизма, чувство гордости за историческое и боевое прошлое нашей Родины, утверждение идеалов гуманизма и милосердия, как важнейших духовных ценностей».

Работа международной молодёжной вахты памяти продлится до 10 августа. Программа включает занятия с детьми по поиску останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, занятия по начальной военной подготовке, туристическую подготовку, занятия по стрельбе, спортивные и творческие соревнования, мастер-классы и ряд других мероприятий.

Один из таких мастер-классов провели для ребят сотрудники 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Псковской области.

Они рассказали о работе пожарных и спасателей. Сотрудники ведомства продемонстрировали пожарную технику и специальное оборудование. «В ходе мероприятия подрастающему поколению удалось почувствовать себя в роли настоящих огнеборцев и даже примерить боевую одежду пожарного», - заключили в МЧС.