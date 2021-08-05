Общество

В ПФР ответили на часто задаваемые вопросы псковичей о выплатах неполным семьям

Родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе*. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Псковской области – 11807 рублей). Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. В Псковской области размер пособия составляет 5889,5 рубля (прожиточный минимум ребенка – 11 779 рублей).

Региональное отделение ПФР подготовило ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Нужно ли приносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную выплату?

Значительная часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

Представить дополнительные сведения о доходах и отдельных обстоятельствах понадобится в следующих случаях:

если в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие или пенсионеры силового ведомства;

если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;

если доход получен в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

если у семьи есть доходы, полученные за пределами РФ;

если родитель ребенка признан безвестно отсутствующим, понадобится решение суда;

если заявитель или член семьи страдает хроническими заболеваниями, при которых невозможно совместное проживание в одном помещении;

если жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;

если у семьи есть собственность, предоставленная как мера социальной поддержки;

если ребенок учится очно, необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения;

если заявитель или члены семьи находились на лечении свыше 3 месяцев, проходили военную службу, находились на полном государственном обеспечении, на принудительном лечении по суду, под стражей.

Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов придет в личный кабинет на портале госуслуг.

Я допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты на ребенка, но официально не разведена. Могу ли я получить пособие?

Нет, право на пособие имеет одинокий родитель.

Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

Когда ожидать выплату?

В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на любой «бескарточный» счет (банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платежных карт).

Если вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, необходимо оформить карту «Мир», так как пособие зачисляется только на банковские карты данной платежной системы.

Если я оформлена по уходу за пожилым человеком старше 80 лет, имею ли я право получать выплату?

Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут при расчете доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения в регионе, пособие будет назначено.

Как проверить, правильно ли заполнено заявление на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено на доработку, значит оно заполнено верно.

Почему пришел отказ в выплате?

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:

если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения;

если заявитель не представил доработанное заявление и документы в течение 5 рабочих дней после возвращения их на доработку;

если заявитель не представил недостающие документы в течение 10 рабочих дней;

если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу;

если у заявителя или трудоспособных членов его семьи отсутствуют отдельные виды доходов;

если заявитель представил недостоверные сведения;

в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет.

Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет изменить реквизиты банковской карты?

Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.

Почему долго рассматривается заявление?

Для каждого заявления существуют нормативные сроки рассмотрения. Максимальный срок составляет 30 рабочих дней.

*постановление правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении».

Источник: пресс-служба отделения ПФР по Псковской области