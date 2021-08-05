В ПФР ответили на часто задаваемые вопросы псковичей о выплатах неполным семьям

Родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе*. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Псковской области – 11807 рублей). Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. В Псковской области размер пособия составляет 5889,5 рубля (прожиточный минимум ребенка – 11 779 рублей).
Региональное отделение ПФР подготовило ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Значительная часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.
Представить дополнительные сведения о доходах и отдельных обстоятельствах понадобится в следующих случаях:
Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов придет в личный кабинет на портале госуслуг.
Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.
Да, будут.
Нет, право на пособие имеет одинокий родитель.
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.
В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении.
Да, пособие может быть выплачено на любой «бескарточный» счет (банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платежных карт).
Если вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, необходимо оформить карту «Мир», так как пособие зачисляется только на банковские карты данной платежной системы.
Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут при расчете доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения в регионе, пособие будет назначено.
Если заявление не было возвращено на доработку, значит оно заполнено верно.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:
Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.
Для каждого заявления существуют нормативные сроки рассмотрения. Максимальный срок составляет 30 рабочих дней.
*постановление правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении».
Источник: пресс-служба отделения ПФР по Псковской области