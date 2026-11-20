Региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова начинала карьеру с должности, которая объединяла сразу четыре профессии. В банковскую сферу она попала, когда после распада комсомольской организации осталась без работы. О том, как сложился её профессиональный путь, Ирина Баранова рассказала в эфире программы «Чай втроём» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В школе Ирина Баранова училась на отлично, особенно любила литературу и историю. В старших классах она освоила профессию секретаря-машинистки и научилась печатать вслепую. Тогда девушка и решила, что хочет связать свою жизнь с работой с документами.

После школы она отправилась поступать в Московский историко-архивный институт, но ей не хватило одного балла. Она вернулась в Псков и устроилась секретарём-машинисткой в Обком комсомола.

Через год Ирина Баранова всё-таки «добила Москву» и поступила в столичный вуз. Однако учёбу пришлось продолжить в Пскове: оплачивать образование и поездки на сессии оказалось слишком дорого.

«На следующий год я всё-таки добила Москву и поступила в историко-архивный институт. Но это были непростые девяностые годы, и тем, кто учился заочно, предложили оплачивать образование. А стоимость обучения равнялась размеру моего годового оклада. Я не могла себе позволить учиться в Москве, плюс нужно было ездить на сессии. Поэтому нужно было принимать решение, и я перевелась, сдала экзамены и успешно поступила в наш Псковский педагогический институт на исторический факультет», - поделилась Ирина Баранова.

В начале 1990-х годов её планы изменились. После распада комсомольской организации пришлось искать новую работу. В это время Псковбанк открывал филиал для сотрудников радиозавода на улице Максима Горького. Туда требовался секретарь, и Ирине Барановой предложили эту должность.

«У нас случился путч, и комсомол как организация расформировался. Мы все, сотрудники, остались за бортом, надо было искать работу. Это сложные девяностые годы, с работой было достаточно сложно. Мне повезло, что Псковбанк на тот момент открывал филиал для сотрудников радиозавода на Максима Горького. Им нужен был секретарь, и меня пригласили туда на работу», - рассказала гостья студии.

Первая должность Ирины Барановой в банковской сфере звучала необычно: секретарь-машинист - телеграфист - делопроизводитель - курьер. Работа требовала выполнять самые разные поручения. Помимо подготовки документов, молодой сотруднице приходилось относить платёжные поручения в Центральный банк, откуда их отправляли поездом в Москву. Также она умела работать на телетайпе и передавать телеграммы.

Постепенно Ирина Баранова поняла, что хочет развиваться именно в банковской сфере. Когда в операционном отделе освободилось место, она сама обратилась к главному бухгалтеру с просьбой дать ей возможность попробовать себя в новой должности.

«Мне понравилось работать в банке, мне было интересно. И когда у нас освободилось место в операционном отделе, я подошла к главному бухгалтеру и сказала: "Вы знаете, а я хочу себя попробовать". У меня нет профильного образования, но я хочу работать и развиваться дальше. И мне поверили», - вспомнила она.

Позже Ирина Баранова получила второе высшее образование в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете по специальности, связанной с банковским делом. К тому времени у неё уже был опыт работы и руководящая должность. Университет она окончила с красным дипломом.

По словам Ирины Барановой, в 1990-е годы многие банковские сотрудники осваивали профессию прямо на работе, а профильное образование получали позже.

Сама она работает в банковской сфере уже более 30 лет, хотя в юности даже не планировала связывать с ней свою жизнь