В погоне за молодостью люди привыкли искать ответ на полках магазинов косметики. Дорогие сыворотки с ретинолом, кремы с пептидами, аппаратные процедуры и инъекции — арсенал современной женщины огромен. Но часто, потратив месяцы и внушительные суммы, они видят в зеркале лишь незначительные улучшения. Кожа становится чуть свежее, но общее впечатление остается прежним: лицо выглядит уставшим, а возраст предательски выдают не морщины, а опущенные уголки рта и проваленные щеки. Секрет в том, что каркас лица — это не только кожа и мышцы, но и зубы. И иногда самый эффективный «крем» от старости — это не тюбик за несколько тысяч рублей, а визит к стоматологу, рассказали рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.

Изображение сгенерировано нейросетью

Анатомия возраста: как зубы управляют нашими лицами?

Лицо стареет не только из-за потери эластичности кожи. Главный маркер возраста — это потеря объема в средней трети лица. Этот процесс запускается задолго до появления глубоких морщин, и вот как зубы управляют нашей внешностью:

Опора для губ и щек. Передние зубы, особенно клыки и резцы, служат естественной опорой для верхней губы. Если они стерты, сколоты или отсутствуют, губа теряет поддержку, заворачивается внутрь и становится визуально тоньше. Появляются вертикальные «кисетные» морщинки вокруг рта. Боковые зубы (моляры и премоляры) работают как арматура, удерживающая щеки. Когда они разрушаются или удаляются, исчезает внутренняя опора. Щеки буквально «проваливаются» внутрь, формируя глубокие носогубные складки.

Высота нижней трети лица. Зубы поддерживают расстояние между кончиком носа и подбородком. При потере жевательных зубов или сильной стираемости (бруксизме) нижняя челюсть визуально «заезжает» назад и вверх. Подбородок смещается, становясь более грубым и выступающим, а шея теряет четкий угол.

Эффект проваленного рта. Отсутствие даже одного жевательного зуба запускает цепную реакцию: соседние зубы наклоняются, зуб-антагонист на противоположной челюсти выдвигается вниз. Кость на месте удаленного зуба начинает рассасываться (атрофироваться). В результате в этой зоне образуется ямка, кожа над ней прилипает к челюсти, и лицо выглядит осунувшимся.

Цвет и свет. Потемневшая эмаль, старые металлические коронки или пломбы создают на лице тени. При улыбке темный зубной ряд поглощает свет, делая лицо визуально тяжелее и старше, а кожу вокруг — серее.

«Стоматология же работает с причиной, а не со следствием», — добавили в медицинском учреждении.

Что делает стоматолог для омоложения лица?

Восстановление жевательной группы. Установка имплантов или протезов на место отсутствующих боковых зубов мгновенно возвращает объем щекам. Носогубные складки становятся менее глубокими естественным образом, а овал лица подтягивается за счет возвращения опоры.

Увеличение высоты прикуса. С помощью коронок или композитной реставрации стоматолог может буквально «выдвинуть» нижнюю челюсть вперед и вниз на несколько миллиметров. Это восстанавливает высоту нижней трети лица, разглаживает морщины-марионетки (идущие от углов рта к подбородку).

Восстановление передних зубов. Удлинение сточенных резцов всего на 1–1,5 миллиметра приподнимает верхнюю губу, возвращая ей юношеский объем.

Если разделить стоимость о протезирования на годы службы, окажется, что «омоложение в кресле стоматолога» обходится в разы дешевле, чем бесконечная погоня за идеальной кожей на фоне разрушенного зубного фундамента.

Как отметили специалисты, идеальная стратегия — это тандем специалистов. После того как стоматолог восстановил утраченные зубы, высоту прикуса и опору для мягких тканей, косметолог добавит коже сияния, поработает с качеством эпидермиса и, возможно, расслабит гипертонус жевательных мышц (если они были перегружены). Результат в этом случае будет не просто хорошим — вы будете выглядеть на 10–15 лет моложе, абсолютно естественно, и данный эффект продержится долгие годы.