Общество

Роспотребнадзор советует ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник V». Также в России созданы вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата «Спутник Лайт».