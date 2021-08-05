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Общество

Начинается видеотрансляция вечера памяти отца Павла Адельгейма

05.08.2021 17:12|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию вечера памяти священника русской православной церкви отца Павла Адельгейма. Мероприятие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в день восьмой годовщины гибели священника.

Во встрече примут участие писатель, поэт, публицист, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков, протоиерей, кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии Константин Костромин, протоиерей, настоятель Сергиевского храма в Сергиевом посаде Виктор Григоренко, настоятель храма святителя Луки в Норильске Павел Бочков, друзья, духовные чада, родные и близкие отца Павла.

Вести вечер будет автор книги «Отец Павел и его Вера», кандидат психологических наук, руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра интегрально-синергетической психологии и психотерапии Анатолий Осницкий.

Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Теги: #псков #Адельгейм #вечер памяти
Источник: Псковская Лента Новостей
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