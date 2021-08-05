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Общество

Развитие социальной инфраструктуры приграничных территорий обсудили в Псковской области

05.08.2021 17:07|ПсковКомментариев: 1

В рамках рабочего выезда в Печорский район 5 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников и помощник президента России Максим Орешкин провели рабочее совещание по вопросам модернизации социальных учреждений в приграничных районах Псковской области. Участие в нем приняли представители федеральных министерств, вице-губернаторы, руководители профильных региональных комитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Максим Орешкин в первую очередь отметил важность выездного формата заседания и добавил, что по итогам посещения объектов необходимо детально обсудить перспективы реализации представленных проектов. «Очевидно, здесь требуется федеральная поддержка, которую президент и поручил предоставить. Нам надо определиться и по объемам, и форматам выполнения», — отметил он.

«Со стороны правительства РФ и аппарата президента России необходимо сделать так, чтобы проекты доходили до логического исполнения, чтобы результаты видели люди. В данном случае те, которые живут в Печорском районе», — заметил помощник президента РФ и добавил, что все вопросы оперативно решить невозможно, поэтому двигаться к исполнению поставленных задач нужно поэтапно.

Михаил Ведерников выразил благодарность Максиму Орешкину и администрации президента РФ за поддержку региона по ключевым направлениям. Он отметил, что встреча в таком формате позволит предметно обсудить, как можно наилучшим образом решить задачи, которые поставил президент РФ.

«Есть программы модернизации социальной инфраструктуры региона, которые активно поддерживаются, за это спасибо профильным министерствам, правительству РФ, администрации президента России. В целом, по области мы будем планово заниматься этим, но приграничные районы требуют отдельных быстрых решений по приведению объектов в порядок», — акцентировал внимание губернатор.

Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что в регионе существует естественная убыль населения, отток идет в основном из районов. Комплексные решения, по его мнению, будут способствовать тому, чтобы местные жители не уезжали, а также позволит привлечь людей на постоянное место жительства.

Отметим, что в рамках заседания, помимо алгоритмов реализации программы по модернизации соцучреждений в приграничных районах Псковской области, официальные лица и специалисты обсудили вопросы по обеспечению на данных территориях транспортной доступности, подготовки специализированных кадров для сферы здравоохранения и ряд других направлений.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Михаила Ведерникова относительно комплексной модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.

Отметим, ранее, во время рабочего визита в Печорский район, Михаил Ведерников и Максим Орешкин посетили межрайонную больницу, а также рассмотрели возможности развития Печорской лингвистической гимназии.

Теги: #поддержка #Псковская область #президент
Источник: Псковская Лента Новостей
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