Общество

Ущерб от АЧС в Псковской области может составить 500 млн рублей

Ущерб от африканской чумы свиней в Псковской области может составить 500 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается ущерба, сложно посчитать. 40 тысяч голов ушли под уничтожение. Порядка 500 млн может быть ущерб, осторожно цифру называю», - отметил он. По словам главы региона, ущерб из-за АЧС может быть причинен и тем, кто занимается выращиванием рапса.

В связи с АЧС уже порядка 200 человек потеряли работу, из них 40 человек уже встали на биржу труда. «Адресно с людьми работаем, чтобы в случае необходимости встать на биржу труда, предложить альтернативные вакансии», - подчеркнул он.

Губернатор указал на то, что предприятия, где зафиксирована АЧС, обязаны прекратить работу, их продукция не может реализоваться и перевозиться в другие районы.