Общество

Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки

287 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области 5 августа. За все время пандемии в регионе выздоровели 36 786 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За прошедшие сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19 (всего 44 435). Скончались 586 пациентов. Также в регионе провели 1 703 исследования на коронавирус (всего 467 560).

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал вакцинироваться от коронавируса до сентября, чтобы снизить риск новых заражений», - отметил глава региона.