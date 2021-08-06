Общество

Псковичей призвали не отпускать детей в лес одних

О мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать в лесу, жителям Псковской области напомнили в главном управлении МЧС по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«С приходом выходных дней многие жители и гости нашего города устремляются в лес, чтобы собрать и заготовить впрок вкусные и полезные дары природы. Однако в погоне за "уловом" грибники иногда забывают о своей безопасности, теряют ориентацию в пространстве и могут заблудиться. И если самостоятельно найти дорогу домой не представляется возможным, то приходится прибегать к помощи спасателей», - отметили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве дали псковичам ряд советов:

перед выходом в лес следует предупредить родных, сообщить предполагаемое время возвращения и примерный маршрут;

не стоит отпускать в лес пожилых родственников и детей одних;

нужно не забывать взять с собой средства связи, компас, спички;

следует стараться не отклоняться от знакомого маршрута, не «срезать угол» по незнакомой местности;

одеваться нужно ярко. Кроме того, можно наклеить светоотражающие полоски на одежду.

«Не стоит забывать, что поход в лес — это сильная физическая нагрузка, поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо, тем более, если вы страдаете какими-то хронические заболеваниями, которые могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды!» - добавили в ведомстве.

О любой чрезвычайной ситуации псковичей призывают сообщать по телефонам 101 или 112.