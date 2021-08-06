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Общество

Борис Елкин: Я готов общаться с гражданами

06.08.2021 18:17|ПсковКомментариев: 0

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа заявил о том, что готов общаться с гражданами.

Он рассказал, что лично ведет свою страницу в Instagram. «Я, может, не сразу, но читаю все сообщения. Обычно по ночам, когда есть свободное время. Подписчиков не много, но поступает большое количество обращений. Я готов общаться с гражданами. Где могу сам ответить на вопрос, стараюсь разъяснить ту или иную ситуацию», - отметил Борис Елкин.

При это он указал на то, что от диспетчерской службы никто отказываться не будет. «Потому что не все имеют смартфоны, не все ведут соцсети. Будем стараться квалифицированно отвечать. Некоторые считают, что мы пишем отписки. Будем работать над тем, чтобы максимально удовлетворить потребности граждан», - подчеркнул он.

Теги: #администрация Пскова #эхо москвы в пскове #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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