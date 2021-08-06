Общество

Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский

Показатели последней недели позволяют осторожно предположить, что волна заболеваемости коронавирусом в Великих Луках вышла на плато, сообщил глава города Николай Козловский. Этой теме он традиционно уделил внимание в своем еженедельном обращении, размещенном в инстаграм-аккаунте.

По его словам, число великолучан с диагнозом COVID-19 составляет 7 тысяч 220 человек с начала распространения инфекции, прирост за сутки — 20 человек, за неделю число заразившихся коронавирусом выросло на 135 человек. Со ссылкой на врачей он отметил, что на фоне массовой вакцинации наблюдается «тенденция к разгрузке коечного фонда», поэтому нужно и дальше продолжать вакцинироваться.

В настоящее время почти 19 тысяч великолучан сделали первую прививку, 12 тысяч 600 человек завершили прививочную кампанию. Как заметил Николай Козловский, три пункта вакцинации в Великих Луках работают на полную мощность, из-за повышенного спроса образуются очереди, но, в любом случае, вакцинируют всех желающих. Справиться с нагрузкой медикам помогают волонтеры.

«Большая часть сотрудников промышленных предприятий привиты. Фактически полностью завершили вакцинацию организации социальной сферы, школы и детские сада», - добавил глава Великих Лук.