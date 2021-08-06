Общество

Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю в России

Российская экономика может восстановиться путем увеличения рабочей недели. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, сообщает URA.RU

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — заявил Николай Арефьев.

По словам парламентария, в стране сейчас нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневную рабочую неделю. «Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована. Ни услуги, ни продукция, а они итак не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС», — объяснил Арефьев.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков заявил, что сохранение заработной платы сотрудников — главное условие для введения в России четырехдневной рабочей недели. При этом, заявил Шмаков, перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие два года точно не будет.