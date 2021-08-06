Общество

В Госдуме прокомментировали идею увеличения рабочей недели

В Госдуме не обсуждают вопрос об увеличении рабочей недели. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента от фракции, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, сообщает РБК.

«Непрерывная работа оборачивается хроническим стрессом и усталостью, ухудшением психологического и физического здоровья людей. <...> Увеличение рабочей недели неумолимо приводит к снижению производительности труда и снижению темпов развития экономики», — пояснил он.

По мнению парламентария, для эффективной работы, развития национальной экономики и в целом благосостояния России нужно работать не больше, а качественнее.

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Виталий Бахметьев заявил, что не согласен с тем, что продолжительность рабочей недели стоит увеличивать.

«В этом я не вижу никаких плюсов. Во-первых, нужно спросить у работника, готов ли он на увеличение рабочей недели. Даже с увеличением зарплаты. Готов ли человек жертвовать своим личным временем, идти и работать еще, зарабатывая на "лишних" часах? Я думаю, что россияне эту идею не поддержат», — отметил он.

Бахметьев считает, что следует увеличить число рабочих мест, а не рабочую неделю, поскольку в России есть безработица. По его мнению, рабочую неделю следует даже «немного сократить».

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что российскую экономику можно восстановить, увеличив рабочую неделю. Он считает, что Россия находится «в полнейшей разрухе», поэтому нужно думать не о сокращении, а об увеличении рабочей недели. «(Думать - ред.) о том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать», — говорил он.