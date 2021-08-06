Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
с чего начинается плитка
памятка - собираем ребенка в школу
волонтеры победы чтобы помнили
За отмену пенсионной реформы
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 06.08.2021 07:000 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 07.08.2021 23:570 В Госдуме прокомментировали идею увеличения рабочей недели 07.08.2021 22:162 Россияне оценили предложение указывать национальности в паспортах 07.08.2021 20:331 В Минздраве объяснили агресивность третьей волны коронавируса 07.08.2021 19:521 Нескольких псковичей привлекут к ответственности за сорняки на участке 07.08.2021 19:100 Росгвардия напомнимает псковичам о сроке уплаты административных штрафов
 
 
 
Самое популярное 05.08.2021 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 06.08.2021 15:154 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 06.08.2021 14:331 В Пскове горит общежитие на улице Киселева. ФОТО 05.08.2021 12:178 Помощник президента России посетил районную больницу в Печорах 05.08.2021 11:221 Автобус попал в ДТП на площади Победы в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Госдуме прокомментировали идею увеличения рабочей недели

07.08.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме не обсуждают вопрос об увеличении рабочей недели. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента от фракции, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, сообщает РБК.

«Непрерывная работа оборачивается хроническим стрессом и усталостью, ухудшением психологического и физического здоровья людей. <...> Увеличение рабочей недели неумолимо приводит к снижению производительности труда и снижению темпов развития экономики», — пояснил он.

По мнению парламентария, для эффективной работы, развития национальной экономики и в целом благосостояния России нужно работать не больше, а качественнее.

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Виталий Бахметьев заявил, что не согласен с тем, что продолжительность рабочей недели стоит увеличивать.

«В этом я не вижу никаких плюсов. Во-первых, нужно спросить у работника, готов ли он на увеличение рабочей недели. Даже с увеличением зарплаты. Готов ли человек жертвовать своим личным временем, идти и работать еще, зарабатывая на "лишних" часах? Я думаю, что россияне эту идею не поддержат», — отметил он.

Бахметьев считает, что следует увеличить число рабочих мест, а не рабочую неделю, поскольку в России есть безработица. По его мнению, рабочую неделю следует даже «немного сократить».

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что российскую экономику можно восстановить, увеличив рабочую неделю. Он считает, что Россия находится «в полнейшей разрухе», поэтому нужно думать не о сокращении, а об увеличении рабочей недели. «(Думать - ред.) о том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать», — говорил он.

Теги: #Госдума #работа #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 505 человек
07.08.2021, 23:570 В Госдуме прокомментировали идею увеличения рабочей недели 07.08.2021, 22:162 Россияне оценили предложение указывать национальности в паспортах 07.08.2021, 22:001 С 1 сентября водители в России смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде 07.08.2021, 21:380 В Куньинский район приехал клуб на колесах
07.08.2021, 21:190 Из-за перебегавшей дорогу собаки в Печорском районе столкнулись три автомобиля 07.08.2021, 21:130 В Пскове с июня разыскивают пенсионера 07.08.2021, 20:550 Реставрационные работы продолжаются в храме Успения в псковской деревне Мелетово 07.08.2021, 20:331 В Минздраве объяснили агресивность третьей волны коронавируса
07.08.2021, 20:120 Фестиваль бардовской песни пройдет в Пскове 07.08.2021, 19:521 Нескольких псковичей привлекут к ответственности за сорняки на участке 07.08.2021, 19:340 Автомобиль «Ауди» столкнулся с микроавтобусом в Пскове 07.08.2021, 19:100 Росгвардия напомнимает псковичам о сроке уплаты административных штрафов
07.08.2021, 18:450 Псковских туристов не предупредили об отмене авиарейса из Краснодара 07.08.2021, 18:250 Преподавателю псковского колледжа присвоили звание заслуженного работника культуры РФ 07.08.2021, 18:033 За нарушение «масочного режима» за неделю составили протоколы на четырех псковичей 07.08.2021, 17:430 Аналитик рассказал, когда нужно менять телефон
07.08.2021, 17:182 Прилетевшая из Лондона летучая мышь умерла от нападения кошки в Палкинском районе 07.08.2021, 17:090 Амбулаторный кабинет УЗИ начал работать в Псковской областной инфекционной больнице 07.08.2021, 16:500 Скончалась псковский архитектор-реставратор Галина Тютюнникова 07.08.2021, 16:311 В сети появилось видео с полетом над Псково-Печерским монастырем
07.08.2021, 16:112 Зарегистрированы еще девять кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 07.08.2021, 15:520 ДТП затрудняет движение у торгового центра «Акваполис» в Пскове. ФОТО 07.08.2021, 15:290 Более 150 тысяч человек в Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 07.08.2021, 15:151 Псковичка помогала «знакомой» разблокировать телефон и потеряла 4,5 тысячи рублей
07.08.2021, 14:569 Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю в России 07.08.2021, 14:340 Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились на полигоне Струги Красные 07.08.2021, 14:150 До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 августа 07.08.2021, 13:550 В Красногородском районе пропал 62-летний мужчина
07.08.2021, 13:3312 Льва Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму в Москве 07.08.2021, 13:303 Росстат отчитался о снижении уровня бедности населения 07.08.2021, 13:090 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал спиральную галактику и Луну 07.08.2021, 12:501 Завод по производству сжиженных газов в «Моглино» планируют открыть в следующем году
07.08.2021, 12:310 В Псковском районе легковой автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика 07.08.2021, 12:124 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 07.08.2021, 12:040 Рисунки псковичей о фронтовых собаках вошли в виртуальную выставку московского музея 07.08.2021, 11:450 В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России
07.08.2021, 11:250 Двух потерявшихся людей нашли в опочецком лесу 07.08.2021, 11:042 В псковской инфекционке прокомментировали отмену противочумных костюмов в «красных зонах» 07.08.2021, 10:450 Путин сообщил о планах завершить социальную газификацию к концу 2022 года 07.08.2021, 10:270 В выручке пушкиногорского магазина обнаружили фальшивую купюру
07.08.2021, 10:0710 Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом полторы тысячи человек 07.08.2021, 09:410 Полиция провела проверку по заявлению о приставании полуголого мужчины к ребенку в Пскове 07.08.2021, 09:360 Фестиваль «Когда мы были на войне» проходит на «Линии Сталина» в Островском районе 07.08.2021, 09:180 На выборы главы Куньинского района зарегистрированы пять кандидатов
07.08.2021, 09:002 В Роспотребнадзоре заявили о невозможности определить штамм COVID-19 по симптомам 06.08.2021, 23:260 Александр Котов назвал тревожной ситуацию с ремонтом школы в Стругах Красных 06.08.2021, 23:140 Водитель «Форда» пострадал в ДТП под Печорами 06.08.2021, 22:170 В Пскове пройдет фестиваль уличного спорта
06.08.2021, 21:3212 Путин рассказал о ведущей политической силе в России 06.08.2021, 21:210 Более 40 атлетов со всей страны примут участие в силовых соревнованиях по воркауту в Пскове 06.08.2021, 21:002 После побега пятерых заключенных арестованы сотрудники подмосковного ИВС 06.08.2021, 20:400 Вопросы профориентации молодежи обсудили Александр Козловский и руководители предприятий Великих Лук
06.08.2021, 20:110 Российскому судье доверили работу на матче за Суперкубок УЕФА 06.08.2021, 19:482 Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60% 06.08.2021, 19:212 В Пскове доизбрали членов Общественной палаты региона 06.08.2021, 18:470 Пьесы двух «немецких Иоганнов» исполнит в Тригорском скрипач из Петербурга
06.08.2021, 18:330 Глава МЧС России предрек увеличение количества стихийных бедствий 06.08.2021, 18:170 Борис Елкин: Я готов общаться с гражданами 06.08.2021, 18:013 Псковичей призвали не отпускать детей в лес одних 06.08.2021, 18:000 «Акценты» Донецкого: Казус «Яблока», и. о. сити-менеджера Пскова и Пересильд в скафандре
06.08.2021, 17:530 «IT-куб» в Пскове открывает набор учащихся на новый учебный год 06.08.2021, 17:470 Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский 06.08.2021, 17:451 Будущее псковского туризма 06.08.2021, 17:397 Президент поручил дополнительно поддержать россиян с низкими доходами
06.08.2021, 17:321 В ГИБДД рассказали псковичам об усугубляющем факторе всех ДТП 06.08.2021, 17:200 Борис Елкин призвал уделять внимание доступности объектов для маломобильных граждан 06.08.2021, 17:1212 Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года 06.08.2021, 17:070 В Островском районе найдено тело пропавшего 1 августа пенсионера
06.08.2021, 17:000 Псковичей приглашают посетить ремесленную ярмарку в Детском парке 06.08.2021, 16:510 В Куньинском районе мошенница обманула женщину с больными ногами 06.08.2021, 16:310 Еще три кандидата зарегистрированы на выборы в Госдуму от Псковской области 06.08.2021, 16:272 Псковские храмы в фотографиях представили жителям и гостям города
06.08.2021, 16:220 Концепцию научно-образовательного кластера презентовали в Пскове 06.08.2021, 16:170 Мотоциклист упал на Октябрьском проспекте в Пскове 06.08.2021, 16:150 Волонтеры помогут маломобильным псковичам во время замены лифтов 06.08.2021, 16:100 Путин поручил до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детсадов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.