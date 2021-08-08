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В Псковской области за сутки выздоровело от COVID-19 почти в два раза больше людей, чем заболело

В Псковской области за сутки выздоровело от COVID-19 почти в два раза больше людей, чем заболело

В Псковской области за сутки выздоровело от COVID-19 почти в два раза больше людей, чем заболело

Общество

В Псковской области за сутки выздоровело от COVID-19 почти в два раза больше людей, чем заболело

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109 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. При этом выздоровели 206 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников. «В Псковской области продолжается медленное, но стабильное снижение динамики заболеваемости. Аналогичная картина и в целом по всей стране», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте. Всего в Псковской области сделали 470 357 тестов на коронавирус, в том числе 1369 исследований провели за минувшие сутки. Подтвердились 44 656 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 37 229 человек, скончались 594 пациента.