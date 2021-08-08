В Псковской области за сутки выздоровело от COVID-19 почти в два раза больше людей, чем заболело

109 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. При этом выздоровели 206 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковской области продолжается медленное, но стабильное снижение динамики заболеваемости. Аналогичная картина и в целом по всей стране», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
Всего в Псковской области сделали 470 357 тестов на коронавирус, в том числе 1369 исследований провели за минувшие сутки. Подтвердились 44 656 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 37 229 человек, скончались 594 пациента.