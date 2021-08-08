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Общество

Псковичам дали рекомендации по спасению жизни при пожаре

08.08.2021 14:40|ПсковКомментариев: 0

В ГУ МЧС по Псковской области напомнили правила, которые спасут жизнь при пожаре. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

«По статистике более 80% пожаров возникает в наших домах и квартирах. Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, ветхость электропроводки, неисправность печи или дымохода и тому подобное. Исход любого пожара во многом зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания», - отметили в управлении МЧС и добавили, что человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную помощь по телефонам: 01, 101, 112.

При передаче сообщения о пожаре необходимо назвать точный адрес: название улицы, номер дома, что горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, существующую угрозу людям, удобный проезд и, наконец, сообщить свою фамилию, номер телефона. Правильное и полное сообщение позволит пожарной охране оценить обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в короткий срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации.

«Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения огнеборцам передадут по рации, - рекомендовали псковичам. - Помимо вызова пожарной помощи необходимо организовать оповещение о пожаре всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари)».

По прибытии пожарных подразделений необходимо обеспечить их встречу, продолжили в ведомстве. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома, если там остались люди, сколько их и где они могут находиться. Кроме того, следует указать, какие помещения охвачены огнем.

«Если загорелся деревянный дом, необходимо его покинуть немедленно, так как деревянные конструкции не могут долго противостоять натиску огня, а концентрация дыма в них в считанные минуты становится смертельной. Главное, не тратьте драгоценные мгновения, пытаясь спасти свое имущество, ведь на карту поставлены жизнь и здоровье вас и ваших близких. Если дом кирпичный и очаг возгорания небольшой, попробуйте потушить пожар, используя подручные средства – воду, плотную ткань, идеальный вариант – огнетушитель. Если справиться с огнем вы не можете - немедленно покиньте квартиру. При этом ни на секунду не отпускайте от себя детей», - посоветовали псковичам.

В многоэтажном здании эвакуироваться можно по пожарным лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на окнах не стоят глухие металлические решетки. «Покидая комнату или квартиру, закройте двери и окна – при дополнительном доступе кислорода огонь распространяется еще быстрее. Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Не входите туда, где имеется большая концентрация дыма! Держитесь за стены, поручни, при этом дыша через влажный носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо передвигайтесь ползком. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не сможете выйти на улицу, нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире следует выйти на балкон или лоджию, плотно прикрыв дверь. Самое главное – не паникуйте. Помните эти простые правила и берегите себя!» - дали рекомендации в управлении МЧС.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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