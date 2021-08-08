Общество

Карантин по бешенству введен в Новосокольническом районе

Карантин по бешенству объявлен в Новосокольническом районе. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова размещен на сайте нормативных правовых актов.

Карантин вводится на территории эпизоотического очага - в личном подсобном хозяйстве в деревне Бор, а также на территории всей Пригородной волости.

В этот период запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними (за исключением персонала, выполняющего производственные операции), ввоз и вывоз восприимчивых животных за пределы неблагополучного пункта, охота на них (кроме случаев, связанных с регулированием популяции), торговля животными, проведение ярмарок.

Ограничения устанавливаются на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.