Общество

Ремесленная ярмарка в Пскове будет работать до конца сентября

Ремесленная ярмарка изделий ручной работы в Пскове будет работать до конца сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Ярмарка открыта каждую пятницу, субботу и воскресенье на территории Детского парка с 10.00 до 17.00. Ее можно посетить до конца сентября.

Организатором ярмарки выступает МП города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» при содействии комитета по культуре Псковской области и Псковского областного центра народного творчества. По вопросам участия в ярмарке можно обращаться по телефону 8 (8112) 61-61-91 или по адресу: Октябрьский проспект, 14, вход с улицы Пушкина. Режим работы: 9.00 - 18.00 в рабочие дни.

Месяц назад создание торговой площадки на постоянной основе для псковских ремесленников обсудили в Псковской городской Думе на депутатском часе. По итогам обсуждения было решено рекомендовать администрации Пскова организовать сезонную ярмарку и проработать вопрос о ее размещении в центре города, отметили в пресс-службе ОМСУ.