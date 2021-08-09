Общество

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы экс-координатору «Открытой России» в Пскове

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшему координатору движения «Открытая Россия» в Пскове (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией) Лии Милушкиной в ходе судебного заседания сегодня, 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.

Супругу подсудимой Артему Милушкину прокурор запросил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«То наказание, которое запросила прокуратура, ожидаемое, - прокомментировала Татьяна Мартынова. - Ничего удивительного в этом нет. Обычно такие сроки и назначаются. Безусловно, мы не согласны. И наши подзащитные не признают вину». По ее словам, имеет значение не наказание, запрошенной стороной обвинения, а доказательства, которых нет в деле.

Кроме того, адвокат подчеркнула, что прокурор в прениях не останавливался на вопросах оценки доказательств, на противоречиях, которые были выявлены в ходе многочисленных судебных заседаний, и на противоречиях в различных протоколах, а просто зачитал перечень доказательств.

Приговор Лии и Артему Милушкиным огласят в Псковском районном суде 12 августа в 15.00.

Они обвиняются, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.

Кроме того, мужчина в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.