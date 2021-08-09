Общество

Псковский «Кванториум» набирает учащихся

Детский технопарк «Кванториум» в Пскове объявил набор на новый учебный год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Сейчас идет запись на нулевой уровень. Занятия проводят бесплатно для детей в возрасте от 12 лет, начнутся они в сентябре. Расписание и форму для заявки можно найти по ссылке.

«Кванториум Псков» - это дополнительное образование детей. В детском технопарке есть шесть основных направлений. Дети от 12 лет учатся запускать и программировать беспилотные летательные аппараты, занимаются робототехникой, геоинформационными технологиями, виртуальной реальностью, моделированием.

В технопарке есть оснащенные лаборатории и современное оборудование: лазерные станки, 3D принтеры, станки с ЧПУ, квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, камера 360 и многое-многое другое.

«Это не просто секция или кружок, где можно получить новые навыки, а работа над реальными проектами. Например, наши кванторианцы разработали тактильные шашки для слабовидящих людей», - рассказали в «Кванториуме».

Воспитанникам предлагают также посещать дополнительные занятия по английскому языку и математике, кроме того, в технопарке есть занятия по шахматам для детей от 5 лет.

«Мы очень дорожим нашими кванторианцами и стараемся делать так, чтобы каждый ребенок у нас ощущал себя важным и полезным и чувствовал себя как дома», - добавили в «Квантириуме».

Подробнее о направлениях обучения в технопарке можно узнать по ссылке.