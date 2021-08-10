Общество

Приемка школ к новому ученому году проходит в Пскове

Плановые рейды в образовательные учреждения с целью их проверки на готовность к новому учебному году проходят в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Одна из целей проверки - контроль над освоением выделенных из городского бюджета средств.

Так, приемная комиссия, в состав которой вошли сотрудники управления образования администрации города и контрольно-надзорных органов, представители общественных организаций и родителей, посетила школы города в понедельник, 9 августа. Участники выезда осмотрели спортзалы, столовые, учебные комнаты, а также проконтролировали соблюдение обязательных правил безопасности образовательных учреждений.

Так, к новому учебному году в средней школе №18 отремонтировали крыльцо и установили противопожарную систему. В школе №11 заменили окна и провели косметический ремонт, а в школе №17 обновили полы в спортивном зале.

В средней школе №9 провели косметический ремонт, а также заменили электротехническое оборудование, привели в порядок пищеблок и установили приточную вентиляцию.

Кроме того, в этот день комиссия посетила «Гуманитарный лицей», школу №2, военно-патриотический центр «Патриот», а также несколько детских садов: №№ 31, 24, 25, 1, 48, 45, 50, 47, 55, 32, 35, 56 (2 корпуса).

Напомним, что в этом году муниципальные образовательные учреждения получили 22,7 миллиона рублей на материально-техническое оснащение и 11,6 миллиона рублей на антитеррористическую безопасность. К началу учебного года ожидается завершение всех запланированных мероприятий.