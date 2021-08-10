Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19

Почти 110 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Оба компонента вакцины от коронавируса получили 109 175 человек (за сутки привились 1 227), первым компонентом вакцинировались 153 780 человек (за сутки - 1 189). «Вакцинация помогает легче переносить COVID-19 любых штаммов и значительно повышает шансы не заразиться», - отметил глава региона.
В настоящее время в Псковской области использовано 89% поступившей вакцины от COVID-19.
За все время пандемии коронавирус в регионе подтвердили у 44 865 человек, от инфекции избавились 37 313 человек.