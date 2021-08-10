Общество

Самолеты из Пскова в Ростов начнут летать с 14 августа

Авиакомпания «Азимут» запускает новый авиарейс по маршруту Псков – Ростов-на-Дону – Псков с 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Полеты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Время вылета из Пскова - 7.25, прилет в Ростов-на-Дону - в 11.25. В обратном направлении вылет из Ростова-на-Дону планируется в 19.55, прилет в Псков - в 23.55. Время в пути составит 4 часа, включая 40 минут технической посадки в аэропорту «Внуково» в Москве.

Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги можно на официальном сайте авиакомпании.