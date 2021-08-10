Общество

«Сатурн не хотел вылезать»: псковские астрономы-любители запечатлели космические объекты

Псковский астроном-любитель Максим Евдокимов сфотографировал Луну и Юпитер. Снимки он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На фото: Юпитер / Максим Евдокимов

«Несмотря на очень неблагоприятные условия съемки, вытянуть хоть что-то получилось. Юпитер и Луна. Сатурн, увы, из облаков не хотел вылезать. Но до него я еще доберусь», - написал Максим Евдокимов.

На фото: Луна / Максим Евдокимов

Он также призвал всех заинтересованных псковичей наблюдать за ночным небом в ближайшие два дня, чтобы «загадать желания». По его словам, метеорный поток Персеиды уже можно увидеть.

«Персеиды уже тут, планируем выехать за ними, желающие — присоединяйтесь», - написал астроном-любитель.

Несколько фотографий звездного неба в ночь с 10 на 11 августа смог сделать и руководитель проектов «Юного техника» в Пскове Владимир Колпаков. Он снимал М27 Туманность Гантель и М57 Туманность Кольцо. Фотографии размещены в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото: М27 Туманность Гантель / Владимир Колпаков

«Для понимания немного поясню. На коллажах - кадр под номером 1 - исходная фотография, которую получил фотоаппарат (одиночный кадр), под номером 2 - фотография, получившаяся после обработки в двух специализированных программах: Deep Sky Stacker и FITStacker, под номером 3 - итоговый кадр, после обработки в Adobe Lightroom», - рассказал Владимир Колпаков.

На фото: М57 Туманность Кольцо / Владимир Колпаков

Он также добавил, что в самом конце удалось сделать фото Млечного Пути в районе Веги (созвездие Лира). Кадр Владимир Колпаков немного обработал в Photoshop.

Фото: Владимир Колпаков

Его фотографии были сделаны в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», который реализуют с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.