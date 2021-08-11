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Общество

Почти 60 штрафов выписали псковичам за отсутствие спасательных жилетов на маломерных судах

11.08.2021 10:28|ПсковКомментариев: 0

С начала открытия навигации на водоемах Псковской области сотрудники ГИМС провели 276 патрулирований, вынесли 33 предупреждения и 77 постановлений о наложении административного штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Больше всего нарушений выявили в зоне обслуживания инспекторского участка №2 в городе Опочке – 30. На подведомственных акваториях инспекторского отделения №1 в городе Пскове – 28, инспекторского отделения №2 в городе Великие Луки – 23, инспекторского участка №1 в городе Гдове – 12. Межрайонная группа патрульной службы №1 выявила 17 нарушений.

Анализ правонарушений свидетельствует, что большинство правонарушений, по которым применяли меры административного воздействия, связано с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно - с отсутствием спасательных жилетов (статья 11.10 КоАП РФ). Данная статья применялась 57 раз, что составляет 51,8% от всех выявленных правонарушений.

По статье 11.8.1 КоАП РФ (управлением маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов) выявили 36 правонарушений, доля данных правонарушений составляет 32,7% от общего числа.

Статья 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) применялась 13 раз (11,8% всех правонарушений).

По статье 11.8 КоАП РФ (управление судном, в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации, не зарегистрированным в установленном порядке, управление судном, не прошедшим освидетельствование, а также управление судном лицом, не имеющим права управления) выявили 4 нарушения, это 3,6% от всех правонарушений.

«Подводя итоги, можно сделать вывод, что, как и в последние годы, основными причинами возникновения типовых административных правонарушений является личная недисциплинированность, невнимательность судоводителей и недостаточное знание нормативно-правовых документов, регламентирующих правила плавания и безопасности на маломерных судах», - заключили в ведомстве.

Теги: #МЧС #Псковская область #маломерные судна
Источник: Псковская Лента Новостей
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