Общество

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В регионе два новых очага: на красногородской площадке Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода и на территории реабилитационного центра "Ручей" в Палкинском районе», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

За минувшие сутки COVID-19 в регионе заразились 107 человек, за все время — 44 972 человека. Выздоровели за сутки 142 пациента, с начала пандемии в области от коронавируса избавились 37 455 человек. Умерли за сутки два пациента, всего — 601.

За сутки в Псковской области провели 1 256 исследований на COVID-19, за все время — 473 402.