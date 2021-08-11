Общество

Детям в Псковской области вновь напомнили об опасностях на дорогах

Профилактическое мероприятие «Безопасный двор» провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Островскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Основная цель акции – разъяснение участникам дорожного движения важности соблюдения требований безопасности и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Все лето сотрудники Госавтоинспекции рассказывают детям и подросткам о последствиях невнимательного отношения к участию в дорожном движении. Стражи порядка призывают ребят быть внимательными при выходе из подъезда, а также из-за припаркованного автомобиля, быть особенно осторожными во время движения на роликах, самокате и велосипеде. Для закрепления теоретической информации полицейские вручили маленьким пешеходам листовки и фликеры, а водителям – памятки о соблюдении скоростного режима во дворах.

«Уважаемые родители! Обеспечьте безопасность детей, строго следите за тем, чтобы они безукоснительно соблюдали правила дорожного движения. Уважаемые дети! Не подвергайте себя опасности, будьте осмотрительны! Уважаемые водители! Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге!» - обратились в ведомстве к жителям региона.