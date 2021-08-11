Общество

На Псковскую область надвигаются ливни и грозы

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном явлении. Сегодня, 12 августа, с 12.00 до 15.00 в регионе ожидаются грозы, ливни, местами прогнозируют кратковременное усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регуправления МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

При получении информации о выпадении обильных осадков стоит воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе;

если сильный дождь застал на улице, нужно постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

если здание (помещение) подтапливает, нужно постараться покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

если покинуть здание не представляется возможным, нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

Для водителей:

заранее нужно перепарковать автомобили из низинных мест;

нельзя оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

если сильный дождь застал в личном транспорте, не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», - порекомендовали в ведомстве.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна;

машину нужно поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

стоит избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.