Общество

Псковичам рассказали о правиле нулевого дохода при назначении выплат семьям с детьми

При назначении выплат семьям с детьми применяется правило нулевого дохода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С 1 июля ПФР ведет прием заявлений на ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и на выплату родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно.

Выплаты предусмотрены для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поэтому главным условием для их назначения является невысокий доход. В Псковской области он не должен превышать 11 807 рублей на каждого члена семьи в месяц.

Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый период на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до месяца подачи заявления.

Месяц подачи заявления на ежемесячную выплату Период, за который рассматриваются доходы Июль 2021 Март 2020 – Февраль 2021 Август 2021 Апрель 2020 – Март 2021 Сентябрь 2021 Май 2020 – Апрель 2021 Октябрь 2021 Июнь 2020 - Май 2021 Ноябрь 2021 Июль 2020 - Июнь 2021 Декабрь 2021 Август 2020 – Июль 2021

При этом для назначения выплат применяется правило нулевого дохода. Оно означает, что у взрослых членов семьи должен быть заработок (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии), либо отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

К последним относится:

уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т. е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т. е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

уход за ребенком до 3 лет;

уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Периоды отсутствия доходов должны составлять в совокупности 10 и более месяцев расчетного периода.

Вся подробная информация о выплатах размещена на сайте ПФР или портале госуслуг:

Консультации специалистов отделения ПФР по Псковской области можно получить по телефону: 8 800 600 01 76.