Общество

Врио заместителя главного пристава региона проведет личный прием в Великих Луках

Личный прием граждан проведет в Великих Луках 13 августа врио заместителя руководителя УФССП России по Псковской области, заместителя главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Прием граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП города Великие Луки и в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов пройдет с 14:00 до 15:30 по адресу: город Великие Луки, улица Горная, дом 5.

Предварительная запись на прием в ОСП города Великие Луки возможна по номеру 8(81153)3-11-35, в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов - по номеру 8-921-210-77-14. Кроме того, предварительная запись осуществляется по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области 8(8112)699-082.

Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также получить ответы на другие актуальные вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов.